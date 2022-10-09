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وزير الأوقاف يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتورتوفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية ، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية يضم كلًّا من الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، والسفيرأسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022م بديوان عام وزارة الأوقاف.

 

وخلال اللقاء رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور معبرًا عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مشيدًا بعناية المملكة الفائقة بخدمة الحرمين الشريفين وهو ما يشهد به القاصي والداني، مؤكدًا أن مصر والسعودية معًا هما القلب الخافق لهذه الأمة، وهما جناحا الأمة العربية والإسلامية، مبينًا أن العلاقة بين البلدين علاقة أصيلة تربطها وشائج الدين واللغة والعروبة والمصير المشترك.

 

وفي كلمته أعرب الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، مؤكدًا أن مصر والسعودية تربطهما علاقة وطيدة وكبيرة وتعاون كبير في كل المجالات، وفي ضوء هذه العلاقة الوطيدة تأتي أول زيارة لوزير الحج والعمرة إلى الشقيقة مصر، متمنيًا لها مزيدًا من التقدم، داعياً الله (عز وجل) أن يكلل جهود قيادتها السياسية بالنجاح والتوفيق.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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