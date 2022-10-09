شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل برواتب تصل إلى 3500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة، على أن يكون المؤهل بداية من الشهادة الإعدادية، والسن من 21 إلى 46 عاما.

وأعلنت محافظة الجيزة، الوظائف المطلوبة، وجاءت كالآتي:

-أمن إداري بأكتوبر، 12 ساعة، المرتب 3200جنيه، يوجد سكن ومواصلات من الهرم.

-أمن إداري بمستشفى بأول فيصل، 12 ساعة، المرتب 2700جنيه.

-أمن بحدائق الأهرام، 8 ساعات، المرتب 2700جنيه.

-أمن ومشرفين أمن بمعهد بالهرم، 8 ساعات، مرتب الأمن 2750جنيه، ومرتب مشرف الأمن 3250جنيه.

-مشرفين أمن خبرة بكومباوند بالهرم، 8 ساعات، المرتب من 3000جنيه إلى 3500جنيه.

-أمن بالتجمع الخامس، 12 ساعة، المرتب 3000 جنيه، مواصلات من دائرى المنيب والطالبية.

وحددت محافظة الجيزة، عن مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".