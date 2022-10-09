شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الداخلية تنفى تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى ما تردد من أنباء بشأن تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة.
رئيس الوزراء يفتتح معرض تراثنا ويجرى جولة بين أجنحته
افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، برفقة عدد من الوزراء، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الداخلية تنفى تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ 6 أشهر فقط
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث، عدا "القيد العائلي"، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، كما أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثلها الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم، من المتوقعة أن تكون 28 درجة.
توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية والمخزون الاستراتيجيى يتجاوز الـ6 أشهر
نجحت وزارة التموين فى توفير كل السلع بمصر، وذلك على الرغم من المعاناة التى تشهدها العديد من الدول بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وأصبح هناك دول تعانى من نقص فى مختلف السلع ولكن تشهد الدولة المصرية توافر السلع.
التعليم: وصول أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وتسليمه للطلاب
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أجهزة التابلت للمدارس الثانوية وتسليمه لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أنه قبل نهاية الشهر الجارى سيكون تم تسليم التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوى العام.
وزير التموين: مشروع الصوامع أحدث تحولا فى مفهوم الأمن الغذائى بمصر
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن مشروع الصوامع وفر الحماية لمصر خلال أزمتي كورونا
وروسيا وأوكرانيا، داعيا إلى مراجعة الأخبار التي تم تداولها خلال تلك الفترة والتي كانت تدعي أن مصر ستواجه أزمة غذاء، دون الأخذ في الاعتبار أن لديها مخزونا واحتياطيا من السلع الاستراتيجية، فضلا عن وجود قيادة سياسية لديها نظرة ثاقبة، حيث وجه قبل أزمة كورونا بزيادة الاحتياطي من القمح من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
النقل: تدشين الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى بمؤتمر المناخ الشهر المقبل
تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه كل من رئيسى وقيادات هيئتى القومية للأنفاق والعامة للطرق والكباري، محطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع القطار الكهربائي السريع، حيث بدأت الجولة بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ محطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية
وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وحيث تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، وتشمل المحطة مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع، كما تتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول، ويوجد 3 كباري للمشاة للربط بين المبنيين، واطلع الوزير على على مخطط سير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسي للوصول إلى صالات التذاكر ثم للأرصفة وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة وخطة تكثيف كافة الأعمال لإنهائها وفقاً للجدول الزمني المحدد خاصة مع الأهمية الكبيرة للمحطة في تقديم خدمات مميزة للركاب.
رئيس وزراء الجزائر تغلبه الدموع عند الحديث عن ندرة السلع الأساسية ويعتذر للمواطنين
بدا رئيس الوزراء الجزائرى أيمن بن عبد الرحمن، متأثرا بشدة عند حديثه عن نقص المواد الاستهلاكية فى السوق، وذلك خلال رده على النواب بعد مناقشة عرض بيان السياسة العامة الذى تقدم به منتصف الأسبوع.
وزير التموين: مشروع الصوامع أحدث تحولا فى مفهوم الأمن الغذائى بمصر
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن مشروع الصوامع وفر الحماية لمصر خلال أزمتي كورونا وروسيا وأوكرانيا، داعيا إلى مراجعة الأخبار التي تم تداولها خلال تلك الفترة والتي كانت تدعي أن مصر ستواجه أزمة غذاء، دون الأخذ في الاعتبار أن لديها مخزونا واحتياطيا من السلع الاستراتيجية، فضلا عن وجود قيادة سياسية لديها نظرة ثاقبة، حيث وجه قبل أزمة كورونا بزيادة الاحتياطي من القمح من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
احتجاجات فى أوروبا ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.. صور
تظاهر العديد من دول الاتحاد الأوروبي ضد ارتفاع تكلفة المعيشة بعد السياسات التي تم إقرارها مؤخرا على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا، والإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد مؤخرا بسبب استمرار الهجوم الروسى على أوكرانيا، والتي تؤدى إلى ارتفاع التضخم.
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
انخفاض آخر فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم