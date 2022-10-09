شبورة وفرص لأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارعلى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 29 21

6 أكتوبر 30 20

بنهــــا 29 21

دمنهور 29 21

كفر الشيخ 28 22

المنصورة 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 21

السويس 28 22

الزقازيق 29 21

شبين الكوم 29 21

طنطا 28 22

شلاتين 34 23

الإسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 27 21

وادي النطرون 29 22

مطروح 27 19

السلوم 28 20

سيوة 27 17

العريش 28 22

رفح 27 22

الطور 29 21

كاترين 27 15

رأس سدر 31 21

نخل 28 14

طابا 29 23

نويبع 31 24

حلايب 31 24

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 30 24

مرسى علم 31 24

الفيوم 29 21

بني سويف 29 20

المنيا 30 18

أسيوط 30 17

سوهاج 31 19

قنا 33 20

الأقصر 33 21

أسوان 34 21

الوادي الجديد 32 18

أبوسمبل 35 22

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 32 23

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