مختار جمعة يستقبل وزير الحج السعودي: مصر والسعودية قلب الأمة الخافق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعناية المملكة العربية السعودية الفائقة بخدمة الحرمين الشريفين، مشددا على أن هذا ما يشهد به القاصي والداني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف اليوم الأحد، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، يضم كلًّا من الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، والسفير أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالحضور، معبرًا عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مشيدًا بعناية المملكة الفائقة بخدمة الحرمين الشريفين وهو ما يشهد به القاصي والداني.

وأكد أن مصر والسعودية معًا هما القلب الخافق لهذه الأمة، وهما جناحا الأمة العربية والإسلامية، مبينًا أن العلاقة بين البلدين علاقة أصيلة تربطها وشائج الدين واللغة والعروبة والمصير المشترك.

من جانبه، أعرب الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ، في كلمته، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، مؤكدًا أن مصر والسعودية تربطهما علاقة وطيدة وكبيرة وتعاون كبير في كل المجالات، وفي ضوء هذه العلاقة الوطيدة تأتي أول زيارة لوزير الحج والعمرة إلى الشقيقة مصر، متمنيًا لها مزيدًا من التقدم، داعياً الله (عز وجل) أن يكلل جهود قيادتها السياسية بالنجاح والتوفيق.

وأطلع وزير الأوقاف وزير الحج والعمرة السعودي على جانب من التاريخ العريق للأوقاف المصرية، وجهودها في خدمة الدعوة والفكر الوسطي.