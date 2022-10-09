القبض على زوج عروس الإسماعيلية.. الداخلية تعلن التفاصيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على زوجته بالضرب وإحداث إصابتها بالإسماعيلية، وضبط مرتكب الواقعة.

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغاً من (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة القسم) يفيد بقيام زوجها بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها "بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" لوجود خلافات زوجية بينهما، والسابق تداول مقطع فيديو له أثناء التعدي على زوجته خلال حفل عرسهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.