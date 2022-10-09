المشدد 3 سنوات للمتهم بحيازة حشيش بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "أحمد.م"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة في المقطم.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي وعمرو محمد فوزي وأسامة عبد الظاهر محمود، الرؤساء بالمحكمة، وأمانة سر عمر عاشور ومحمود عبد الرشيد.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4119 لسنة 2022 جنايات المقطم، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المقطم، بأن حال مروره الأمني أبصر المتهم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 5172 لسنة 2021 جنايات المقطم فتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة بنية اللون تشبه جوهر مخدر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات هي قطعة بنية اللون وزنت 28 جرام ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر.

كما ثبت أن المتهم صادر ضده حكم سابق في قضية عاهة مستديمة، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 10 سنوات والمصاريف.