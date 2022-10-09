بـ 3 مليون جنيه.. ضبط شخص بـ50 كيلو حشيش و16 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الإسكندرية)، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد 16 ألف قرص مخدر – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3.000.000 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة.