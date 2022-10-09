شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الدولة فى تحقيق اكتفاء ذاتى من السكر المحلى رغم الأزمة العالمية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى الوقت الذى تشهد فيه غالبية دول العالم نقصا فى المنتجات الغذائية بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حققت الدولة نجاحًا كبيرا فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، فى إحداث طفرة كبيرة فى ملف منظومة السلع الغذائية وزيادة معدلات الإنتاج من السلع الاستراتيجية وتحقيق طفرة غير مسبوقة مثلما حدث فى سلعة السكر وتطوير المصانع المنتجة للسكر، ما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج والوصول لاكتفاء ذاتى من السكر لأول مرة لـ90%.
وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة وأن متوسط المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية تتجاوز الـ 6 أشهر، كما تقوم الوزارة بمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.