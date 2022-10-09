شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد بدء الضخ التجريبي من "كاريش" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن رفع "إسرائيل" من مستوى الاستنفار "خشية إمكانية اندلاع مواجهة مع حزب الله على الحدود الشمالية في الأيام القريبة، على خلفية البدء اليوم بفحص ضخ الغاز في الأنبوب الذي يربط بين منصة كاريش والساحل الإسرائيلي".

وبحسب تقديرات "هآرتس" في "إسرائيل"، طالما لم يتحقق تقدّم واضح في المفاوضات بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن الأزمة بين الطرفين في ذروتها، وهناك خشية قائمة من تصعيد.

فيما أكدت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، أن المحادثات التي لم تنقطع بين الجانبين الأمريكى واللبناني في شأن اقتراح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ستستكمل اليوم، وهناك احتمال أن تأخذ طابعًا رسميًا إذا ما تم الاتفاق على بعض الأمور العالقة.

وقال مصدر لبنانى إن "الأمريكيين أبلغونا، ومن باب التنسيق بعملية الضخ التجريبي العكسي الذي ستقوم به شركة إينرجين لاختبار نظام الضخ في كاريش، أن العملية ستكون من البر باتجاه البحر."

وبحسب المصدر، حرص الأميركيون، على التأكيد بأن ما ستقوم به إينرجين ليس بدء الاستخراج من كاريش، بل هو يدخل في سياق التجارب النهائية لهذه العملية، علمًا أن الاستخراج من كاريش مرتبط بتوقيع الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية.