شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في المنطقة الشرقية منه، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته برفقة حاخامات قدموا لهم شروحات عن الهيكل المزعوم.

وتأتي اقتحامات المستوطنين في ظل دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام واسع للأقصى خلال "عيد العُرش" اليهودي، خلال تشرين الأول الجاري.

وردًّا على تلك الدعوات، أطلقت هيئات ومؤسسات مقدسية دعوات لشد الرحال والربــاط في المسجد الأقصى، في الفترة ما بين العاشر والسابع عشر من تشرين الأول الجاري.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، تزداد شراستها في المناسبة الخاصة بدولة الاحتلال، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.