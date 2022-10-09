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مصر تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف ثكنات للجيش فى جيبوتى

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القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي البغيض الذي استهدف ثكنات للجيش في جمهورية جيبوتي الشقيقة في منطقة جارابتيسان شمال البلاد، مما أسفر عن وفاة 7 جنود وإصابة آخرين.

 

وأكد بيان وزارة الخارجية على وقوف مصر، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيقة، وتقديمها خالص التعازي لأسر الضحايا متمنية الشفاء للمصابين.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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