شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع نائب مدير منظمة "الفاو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بيث بيدول نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ، حيث تم التباحث حول التنسيق بين الوزارة والمنظمة في مجال الموارد المائية والرى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تصريحات وزير الرى:

1- نبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تخدم المنظومة المائية وتعظم العائد من وحدة المياه وتخدم المنتفعين .

2- ضرورة العمل علي وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية.

3- التباحث حول معايير وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث.

4- إمكانية تنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث لري محاصيل مختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية .

5- مواصلة التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال قياس استهلاك المحاصيل والمحاسبة المائية واستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه.

6- منظمة الفاو شريك استراتيجى للوزارة في أسبوع القاهرة للمياه وجناح المياه بمؤتمر المناخ.

7- التعاون فى مجال بناء القدرات بين الدول النامية بعضها البعض، ومصر مستعدة لتكون مركزاً إفريقيا في هذا المجال.