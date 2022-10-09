حدث ليلاً| لا زيادة في سعر رغيف الخبز.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

لافروف: روسيا حازمة بشأن ضم خيرسون وزابوروجيا ودونيتسك ولوهانسك لأراضيها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت إن روسيا حازمة بشأن الخطوات التي اتخذتها فيما يخص مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون.

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وكيل "الصيادلة" عن وفاة الطفلتين إيمان وساجدة: "إعطاء الحقنة للمريض خدمة مجتمعية"

قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن قصة وفاة الطفلتين إيمان وساجدة فور تلقيهما الجرعة الثانية من حقنة لعلاج البرد، ملتبسة على الجميع، ومنصات التواصل الاجتماعي تردد معلومات مغلوطة، ولذا تنتظر النقابة تحقيقات النيابة العامة.

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مفاجأة.. عروس الإسماعيلية تحرر محضرًا ضد زوجها بعد 8 أشهر زواج

حررت السيدة المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الإسماعيلية" محضرًا تتهم فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، وذلك بعد مرور حوالي 8 أشهر على الزواج.

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شعبة الدواجن: السعر العادل لطبق البيض وفقًا لتكلفة الإنتاج هو 69 جنيها بالمزرعة

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إنه لا توجد رقابة صارمة على السوق.

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الحوار الوطني يعقد اجتماعيه التاسع والعاشر في الأكاديمية الوطنية للتدريب الاثنين

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه التاسع، بعد غد الاثنين، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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"كان الجو غائمًا".. زيلينسكي يعلق على انفجار جسر القرم

ترك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تورط مرؤوسيه في انفجار جسر القرم مفتوحًا.

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مسئول روسي: خلل أمني تسبب في اختراق أوكرانيا لتفجير جسر كيرتش

قال رئيس المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو، إن خللا أمنيا جسيما أدى لاختراق أوكراني تسبب في تفجير جسر كيرتش الواصل بين روسيا وجزيرة القرم.

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النيابة العامة تأمر بحبس متهم بالاتجار في 295 قطعة أثرية

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم لاتجاره في 295 قطعة مشتبه في أثريتها بمركز ميت غمر.

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