شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة على مصانع وأماكن عرض حلوى المولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على مصانع وأماكن عرض حلوى المولد؟"، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات الرقابية على مصانع وأماكن عرض حلوى المولد.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 85% من القراء تكثيف الحملات الرقابية على مصانع وأماكن عرض حلوى المولد، بينما عارض 15% من القراء تكثيف الحملات الرقابية على مصانع وأماكن عرض حلوى المولد.