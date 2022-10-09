شكرا لقرائتكم خبر عن "أحمد" يعبر عن موهبته فى الفن التشكيلى بمجموعة لوحات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ أحمد الطوبجى، من محافظة بورسعيد، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"الخليج 365" بمجموعة صور للتعبير عن موهبته في الفن التشكيلى.

كوكب الشرق والعندليب



محمود الخطيب محمود الخطيب



الاديب نجيب محفوظ



القارئ أحمد الطوبجى

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