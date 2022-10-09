شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الصف الأول الثانوى.. خطوات تفعيل التابلت على منصة التعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات تفعيل التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى للدخول على منصة التعلم، نرصدها فى التقرير التالى.

ـ فتح الطالب لجهاز التابلت من زر الباور.

ـ يجد الطالب على الشاشة الرئيسية مكتوب كلمة" start"، وأسفل منها مكتوب" united kinGDOM، بجوارها سهم صغير يتم الضغط عليه واختيار العربية.

ـ الضغط على موافق، ثم ضغط الطالب على السهم أسفل كلمة بدء، تظهر شاشة إدخال الواى فاى إذا كان الطالب فى المدرسة أو الشبكة الخاصة به إذا كان فى منزله خارج المدرسة.

ـ فى حالة دخوله على شبكة المدرسة "يختار شبكة" SCHOOL"، ستظهر الشاشة الخاصة بإدخال بيانات الشبكة، ويختار عدم المصادفة ويكتب فى الهوية " ما تعلن عنه المدرسة التابع لها الطالب.

ـ دخول الجهاز على منظومة التعلم ومنصة "lms" على بنك المعرفة المصرى للاستفادة من المحتوى الرقمى والمناهج الدراسية.

ـ المدارس الثانوى تقوم بتدريب الطلاب بشكل مستمر على استخدامات التابلت مع مسئولى التطوير التكنولوجى.