بعد تغيير مساره.. ننشر محطات المونوريل أسرع وسيلة مواصلات في مصر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تسارع الحكومة، في الانتهاء من تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والذي يساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والمواطنين من القاهرة الكبرى العاصمة الإدارية.

ويربط المونوريل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً "القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية، حيث يمثل المشروع نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.

10 قطارات جديدة

أعلنت وزارة النقل، وصول 10 قطارات للمونوريل من إجمالي 40 قطارا سيتم توريدها لمشروع مونوريل شرق ‏النيل.

ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمشروع في نطاق العاصمة قبل نهاية أكتوبر 2022.

22 محطة

يمتد مشروع المونوريل في أولى مراحله شرق النيل "العاصمة الإدارية" من محطة الاستاد بمدينة نصر؛ حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بطول 56.5 كم ويضم 22 محطة.

أسماء وأماكن المحطات

تشمل المحطات "الاستاد، هشام بركات، جامعة الأزهر، الحي السابع، المنطقة الحرة، مسجد المشير، شارع التسعين، المستشفى الجوي، فندق تويست، جامعة المستقبل، إعمار، ميدان النافورة، البروة، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي السكني R2، الدائري الإقليمي، فندق الماسة، الحي الحكومي، حي السفارات، العاصمة الإدارية".

600 ألف راكب يوميا

يتكون كل قطار مونوريل ‏من 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات، مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التى يخدمها.‏

‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل تبلغ 600 ألف راكب يومياً، وتتميز قطارات المونوريل أنها تعمل بدون سائق وتبلغ ‏السرعة التصميمية ‏لها 90كم/ساعة، ويبلغ زمن التقاطر بخطى المونوريل 90 ثانية.

وتتحرك قطارات المونوريل أحادية السكة، على كمرة خرسانية، وسيتم لأول مرة ‏تركيب ‏Screen Doors‏ على الأرصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

مميزات المونوريل

تصل سرعة قطار المونوريل إلى 80 كم في الساعة، يقطع مسافة المرحلة الأولى من المشروع خلال 60 دقيقة.

وتتضمن عربات القطارات، ممرات ممتدة ‏تسمح بانتقال ‏الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما سيتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

ومخطط تزويد عربات المونوريل بشاشات ‏LED‏ لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، أو يمكن ‏استخدامها بشكل تجاري في بث الإعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر.

سيتم تزويد أعلى الأبواب الجانبية بشاشة ‏لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، وتخصيص أماكن للكراسي ‏المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مزودة بوسائل للتثبيت، وكذلك ‏سيتم تزويد ‏العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل، تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة ‏فاقدي حاسة ‏السمع.

مواعيد الافتتاح

انتهت المرحلة الأولى في سبتمبر الماضي؛ ليتم افتتاحه أكتوبر الجاري؛ حيث إن نسبة التنفيذ في المشروع تخطت 40%.

من المقرر افتتاح المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر فبراير من عام 2023 العام المقبل، ويبلغ طولها 42 كم، وتصل إلى مدينة السادس من أكتوبر، وتضم محطات "جامعة الدول، الطريق الدائري، المريوطية، المنصورية، الطريق الصحراوي، هايبر وان، جهينة، هيئة المجتمعات العمرانية، الحصري، دار الفؤاد، المنطقة الصناعية، القطار السريع".

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