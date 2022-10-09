ننشر خريطة الإزالات على المحور والدائري في الجيزة والقليوبية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل الحكومة، تنفيذ أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمحافظتي الجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى مسار مشروع محور 26 يوليو الجديد بمنطقة البراجيل بالجيزة.

وتصرف الحكومة، التعويضات المقررة للأهالي، مقابل إزالة منازلهم سواء بطول الطريق الدائري أو منطقة البراجيل، أو أي منطقة أخرى مقرر فيها إزالة عقاراتهم.

وخصصت الأجهزة المعنية بالدولة، 30 ألف جنيه قيمة التعويض للغرفة الواحدة في العقار المزال، و1500 جنيه لمتر المحل، أو المتر التجاري.

الجيزة

تنفذ محافظة الجيزة، عدة محاور عملاقة تشمل: توسعات الطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، وعمرو بن العاص، والطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد.

وأكدت المحافظة، انتظام العمل بتلك المحاور العملاقة بالتعاون مع الجهات المعنية، موجها بمراعاة حرم الطريق واستكمال جهود إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار الطريق والتعاون مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات تواجه الأعمال لضمان انتظام العمل بالمشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

ويبلغ عدد العقارات المقرر إزالتها في منطقة البراجيل لإنشاء محور 26 يوليو الجديد، حوالي 119 عقارًا، وذلك بعرض 62 مترًا، بدءًا من الدائري وحتى كوبري البراجيل -(محطة بشتيل المحطة).

ويبلغ تكلفة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حوالي 900 مليون دولار، فيما يبلغ إجمالي التعويضات التي يتم سدادها لأصحاب العقارات المزالة مع التوسعات تصل إلى 5 مليارات جنيه وفقا لما أعلنته الحكومة.

وقالت الحكومة، إنه تم الانتهاء من إزالة 1000 مبنى على الطريق الدائري، على أن يشهد مطلع يناير 2023، بدء إزالة 1000 مبنى جديد لاستكمال أعمال توسعة الدائري، بالإضافة إلى مضاعفة عدد حارات الطريق من 3-4 حارات إلى 7-8 حارات لكل اتجاه.

القليوبية

تواصل محافظة القليوبية، أعمال إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بالمرحلة الثالثة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تسير أعمال إنشاء مطالع ومنازل جديدة بالطريق فى نطاق المحافظة بشكل جيد.

وتسلمت المحافظة، قرار الإزالة الكلية للعقارات المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري، مع استكمال إزالة باقي أجزاء العقارات والمنشآت التي تم الاكتفاء بإزالة جزء منها فقط وذلك بعد تعويض قاطنيها.

وتم الانتهاء من صرف التعويضات المقررة لأصحاب العقارات المزالة، مع سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة.

وتكثف الأجهزة المعنية بالقليوبية، أعمالها للانتهاء من إزالة جميع المباني المتعارضة مع إنشاء طريق الخدمة قبل حلول شهر رمضان المبارك ضمن أعمال توسعة الطريق الدائري، خصوصا في مدن الخانكة والخصوص وقليوب وشبرا الخيمة.

ومن المقرر، بنهاية 2022، منع السلالم والمواقف الخاصة بالميكروباص على الدائري، وإنشاء مواقف خاصة بالميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمناطق المختلفة التي يمر بها.

ووفقا لخطة الحكومة، يتم إنشاء طريق سطحي دائري جديد أسفل الطريق الدائري من حارتين إلى 3 حارات مخصص لسيارات الخدمة من مطافئ وإسعاف وشرطة ولخدمة سيارات السيرفيس بعد منعها من استخدام الطريق الدائري.

جدير بالذكر، أن أعمال التوسعات الجارية، تأتي ضمن جهود الدولة في التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، والتي تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، والتي ستحقق طفرة كبيرة فى السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين.

​