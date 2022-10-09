أسعار وتحذيرات.. التفاصيل الكاملة لعمرة المولد بعد انطلاق رحلاتها رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت أولى رحلات العمرة لعام 1444هـ/ 2022م، من مطار القاهرة الدولي، وفقا لقرارات مجلس الوزراء ببدء تفويج رحلات العمرة في الأول من أكتوبر الجاري.

وبدأت شركات السياحة، تفويج الرحلات العمرة، بعد بدء إقلاع الرحلات الخاصة بالمعتمرين مع المولد النبوي الشريف، وإنهاء إجراءات سفرهم من مختلف صالات المطار إلى السعودية لأداء مناسك العمرة وفقا للبرامج المختارة ما بين 4 و5 نجوم.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، نجاح انطلاق رحلات موسم العمرة لعام 1444هـ من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الحالي، مؤكدة أن البوابة المصرية للعمرة أسهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة.

ويرصد "الخليج 365" التفاصيل الكاملة عن عمرة المولد النبوي على النحو التالي:

أسعار عمرة المولد النبوي

مستوى أول:

- 33 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة رباعي) شاملة تذاكر الطيران.

- 35 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة ثلاثي) شاملة تذاكر الطيران.

- 38 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة ثنائي) شاملة تذاكر الطيران.

مستوى ثان:

- 25 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة رباعي) شاملة تذاكر الطيران.

- 28 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة ثلاثي) شاملة تذاكر الطيران.

- 29 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة ثنائي) شاملة تذاكر الطيران.

مستوى ثالث:

- 23.300 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة رباعي) شاملة تذاكر الطيران.

- 24.600 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة ثلاثي) شاملة تذاكر الطيران.

- 25.400 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة ثنائي) شاملة تذاكر الطيران.

الأوراق المطلوبة:

- جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ السفر + عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء.

- شهادة صحية حديثة + شهادة خلو من الأمراض معتمدة من إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

- استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا كيو آر كود.

- تصريح سفر لمن هو في سن التجنيد.

أسعار تذاكر مصر للطيران

- القاهرة/جدة/القاهرة بسعر يبدأ من 6400 إلى 6600 جنيه.

- القاهرة /المدينة المنورة/ جدة – القاهرة بسعر يبدأ من 6650 إلى 6950 جنيهًا.

أسعار تذاكر الطيران السعودي

- القاهرة/جدة/ القاهرة بسعر 5413 جنيها.

- القاهرة/ جدة/ المدينة/ القاهرة بسعر 5931 جنيها.

- القاهرة/ المدينة/جدة/القاهرة بسعر 7002 جنيها.

أسعار ملابس الإحرام

ملابس الرجال

- تبدأ أسعار ملابس الإحرام للرجال من 100 و 150 جنيها، فأعلى حسب المقاس والمكان والخامة -(جلد طبيعي وصناعي).

- ملابس الرجال عبارة إزار وبشكير الإحرام.

- يتكون من 6 قطع هي (الساتر - الحزام - الجلباب الأبيض - السروال الأبيض - البنطلون - الشبشب الأبيض).

ملابس المرأة

- تبدأ أسعار ملابس الإحرام للمرأة من 100 و150 جنيها فأعلى.

- تبدأ أسعار الطرح من 20 و30 جنيها فأعلى، حسب الخامة.

- يوجد تخفيضات بنسبة 50% في الملابس والأحذية والحقائب.

- تشمل ملابس المرأة (العباية - البنطلون القطن - السروال الأبيض - الجوانتي - البونية - حذاء أبيض).

نصائح عاجلة

- ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة من قبل وزارتي الحج والعمرة والداخلية السعودية.

- ضرورة مغادرة الأراضي السعودية فور الانتهاء من أداء مناسك العمرة.

- عدم حمل أي أدوية مخالفة حتى لا يتعرض المعتمر للعقوبة المنصوص عليها في القانون السعودي.

- الالتزام بالوزن المحدد من خلال شركات الطيران حتى لا يتعرض المعتمر إلى دفع فرق وزن كثير في المطار، خصوصا عند العودة من المملكة.

- ضرورة مغادرة المملكة العربية السعودية قبل انتهاء تأشيرة العمرة.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من جانب المملكة العربية السعودية.

- الحصول على المواعيد المحددة لأداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام.

- الحصول على التصاريح عن طريق الموقع الإلكتروني "توكلنا أو اعتمرنا" بخصوص زيادة مسجد الرسول والصلاة في الروضة الشريفة.

غرامة العمرة

حذرت الإدارة العامة للجوازات السعودية، القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة من التخلف عن مواعيد عودتهم إلى بلادهم بعد أداء العمرة، بالعقوبات التالية:

- توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.

- السجن لمدة 6 أشهر حال مخالفة توقيتات مغادرة الأراضي السعودية.

- الترحيل خارج الأراضي السعودية.

- وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولهم للمملكة لمدة لا تقل عن 5 أعوام.

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية، بدأت موسم العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة، مطلع شهر محرم الماضي لعام 1444هـ، الموافق 30/7/2022م.

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