شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مراجعة جميع المهمات بشركات التوزيع الـ9 استعدادا لفصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تستعد لفصل الشتاء من خلال مراجعة جميع المهمات التابعة لها، والتأكد من سلامتها وإحكام غلقها.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة، أن هناك تنسيقا تاما بين شركات توزيع الكهرباء الـ9 وجميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن استقرارا للشبكة الكهربائية الموحدة ومدى مجابهة الظروف الجوية المحتملة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار قد تنتج عن الأمطار خلال فصل الشتاء وتأمين التغذية الكهربائية.

وأضاف حمزة، أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الاحتياطية للأحمال، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء حريص على القيام بخطط استباقية للاستعداد لهذا الموسم.

وشدد حمزة، أنه تم الانتهاء من خطط الصيانة الدورية فى وحدات محطات إنتاج الكهرباء وكافة مهمات شبكة نقل الكهرباء وتنظيف خطوط النقل، وكذلك المهمات الكهربائية بشبكة التوزيع والحالة الفنية الخاصة بها وخاصة بعد المجهودات الضخمة التى تمت ضمن خطط تطوير شبكتى النقل والتوزيع.