اليوم.. أولى جلسات محاكمة السائق المتهور بطريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة “أحمد. ج. ف” المتهم بقيادة سيارة برعونة على طريق القاهرة- السويس، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سائق طريق السويس المتهور".

وأمر النائب العام بإحالة موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيادة سيارة برعونة بأحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية معرضاً سلامته والآخرين للخطر وتبين ظهور علامات تناوله مواد كحولية، وعُثر بالسيارة قيادته على (دفتري أوراق لف سجائر "بفرة" – أداة خاصة لتعاطى مخدر الأيس – عقار طبى مجهول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.