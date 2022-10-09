ملامح قانون البيئة قبل مناقشته في البرلمان.. فرض "رسم أخضر" على محركات البنزين والسولار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يناقش مجلس الشيوخ، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.

يهدف مشروع القانون إلى الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامـة، وتحسين جودة الحياة من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحد، عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحد مـن استخدام السيارات والمركبات التي تعمل بالوقود غير الصديق للبيئة والأعلى خطورة، وذلك بإضافة مادة إلـى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.

قيمة الرسم الجديد

وتتضمن المادة فرض "رسم أخضر"، لمرة واحدة ، بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، والتي تعمل بمحركات تؤدى لانبعاثات ضارة بالهواء، مثل السيارات التي تعمـل بمحـرك بنزين فقط، أو محرك سولار فقط، أو الوقود المزدوج (بنزين - غاز)، لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى مـن ذلك السيارات التي تعمـل بمحرك كهربائي فقط أو محرك غـاز فقـط، أو سيارات الإسعاف المملوكة للدولة، علـى أن تؤول الحصيلة إلى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بنسبة 80 %، وصندوق حماية البيئة 10 %، والخزانة العامة للدولة 10 %.

ورأت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة نحو التحول إلى "الاقتصاد الأخضر" حفاظا على البيئة من التلوث، وتحسين جودة الحياة مع مراعاة حقوق الأجيال الجديدة في حياة مزدهرة، مـن خلال تشجيع استخدام وسائل نقل حضارية، والتوسع في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها ، والحد من استخدام السيارات التي تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة.

​