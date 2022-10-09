شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن ضوابط درجات التقييم من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر
ـ توزيع الدرجات فى صفوف النقل بواقع 80% في كل مادة مخصصة لاختبار نهاية الفصل الدراسى.
ـ 10% مخصصة لاختبار درجات الشهر.
ـ 5% مخصصة للمواظبة والانضباط والحضور.
ـ تخصيص 5% من درجات الطالب للسلوك.
ـ سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.
ـ الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.
ـ الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.
ـ اختبار نهاية الفصل الدراسى ويكون في نهاية الفصل الدراسى ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.
ـ يحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) ودرجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.