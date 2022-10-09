شكرا لقرائتكم خبر عن ليه التكييف أوفر من الدفاية فى استهلاك الكهرباء؟.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التكييف أم الدفاية الكهربائية أوفر فى استهلاك الكهرباء، سؤال يردده العديد من المواطنين دائما مع قرب فصل الشتاء خوفا من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال هذه الأشهر.

الخليج 365 يرصد لقراءه بعض المعلومات التى تساعده من خلال مقارنة بين محتويات الجهازين و الكمية التى يستهلكها كل منهما، وهى كالأتي:

- الأقل استهلاكا للكهرباء

يعتبر التكييف أقل استهلاك للكهرباء من الدفايات، خاصة وأن أي جهاز يحتوي على سخان من المتعارف أن استهلاكه للكهرباء يكون أعلى، وتعتبر الدفاية أعلى جهاز منزلي في استهلاك الكهرباء، كما أن أغلب أنواع الدفايات ليس لديها قدرة الفصل وتظل مستمرة في عمل هواء ساخن وبطئ.

- لماذا يعتبر التكييف أقل فى استهلاك الكهرباء؟

التكييف لا يحتوي على سخانات ولكنه يعمل بطريقة عكس دورة الفيريون، ويعمل التكييف بارد بالخارج وداخل الغرفة ساخن الأمر الذي يجعله لا يحرق الأوكسجين، حيث إنه يسحب الهواء البارد الموجود في الغرفة ويمر به على الكويل فريون فيتم تسخين الهواء ويخرج دافئا.

- الدفاية الكهربائية:

تحتوى الدفايات الكهربائية داخلها على سخانات تعمل على تسخين هواء الغرفة وهو ما يحرق الأوكسجين الموجود داخل الحجرة ويبدأ الشخص مع مرور وقت كبير بالشعور بضيق تنفس وأحيانا استنشاق رائحة شبه الحريق، كما أنها لا تسيطر على درجة الحرارة بالغرفة ولا تحرك الهواء وهو ما يسبب الأمراض بين الموجودين وسهولة نقلها لبعضهم.