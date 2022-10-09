شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بأسبوع القاهرة للمياه حول تأثير تغير المناخ على أداء المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم أسبوع القاهرة الخامس للمياه جلسة فنية حول تأثير تغير المناخ على استهلاك المياه وإنتاجيتها للمحاصيل: تحديث للنتائج الأخيرة حيث تشير التوقعات إلى أن تغير المناخ يؤثر على أداء المحاصيل، فمن ناحية، ستؤدي درجات الحرارة المتزايدة بسبب التغيرات المناخية إلى تسريع احتياج البخر للغلاف الجوي (ETo) مع تسريع تنمية المحاصيل.

وبينما يتم زيادة البخر-نتح المرجعي فإن مواسم النمو الأقصر سوف تقلل من البخر-نتح الفعلي وتخفض من الإنتاجية المحتملة من ناحية أخر ، فإن زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ستعزز عملية التمثيل الضوئي للمحاصيل وبالتالي الإنتاجية مع إحداث إغلاق جزئي لثغور الأوراق ، وبالتالي تقليل البخر-نتح الفعلي فماذا ستكون النتيجة النهائية على استهلاك المحاصيل للمياه (البخر-نتح الفعلي) وإنتاجية المحاصيل لوحدة المياه؟ .

وتستعرض هذه الجلسة الفنية النتائج التجريبية الأكثر قيمة التي أجريت في الحقول المغلقة والمفتوحة، حيث تتم مقارنة درجات الحرارة ومعالجات ثاني أكسيد الكربون. ثم ستناقش ما هي الاستجابة المتوقعة لهذين المتغيرين الخاصين بتغير المناخ. وأخيراً ، سيتم تقديم تقرير منظمة الأغذية والزراعة عن "الاستشعار عن بعد لتقدير البخر-النتح.