شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى .. لا تصدق شائعات ارتفاع أسعار البيض "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات عن ارتفاع أسعار البيض في الأسواق إلا أن شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية نفت هذه الشائعة، مؤكدة أنه لا صحة لهذه الشائعات.

الشائعة

أسعار البيض ستواصل الارتفاع يومًا بعد يوم

الحقيقة

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن قال إن: أسعار البيض فى مصر تشهد استقرارًا ملحوظًا اليوم



أسعار البيض

- كرتونة البيض الأبيض سجلت 70 جنيهًا فى تداولات اليوم تسليم أرض المزرعة

- كرتونة البيض البلدى سجلت 72 جنيهًا

- كرتونة البيض الأحمر سجلت 76 جنيهًا

- يضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار بحسب المناطق فى الجمهورية

- تصل كرتونة البيض إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 75 إلى 80 جنيهًا

فى سياق متصل تحركت أسعار الدواجن نحو الصعود لـ36 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة ليبلغ سعر الفراخ البيضاء فى الأسواق مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للمستهلك النهائى بعد إضافة مكاسب التجار وتكاليف النقل.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 39 جنيها للكيلو وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.25 إلى 5.5 جنيه تسليم أرض المزرعة وبلغ الكتكوت الساسو 4.5 إلى 4.75 جنيه.