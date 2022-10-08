"الصحة النفسية" تحتفل بيومها العالمى في جميع مستشفياتها بعد غد 10 أكتوبر

وتبدأ الاحتفالية يوم 9 من أكتوبر بإضاءة برج القاهرة باللون الأخضر (وهو لون شعار اليوم العالمي)، وكذلك إضاءة جميع المستشفيات التابعة للأمانة وعددهم 21 مستشفى في 15 محافظة.

وتستضيف مستشفى أسيوط للصحة النفسية وعلاج الإدمان صباح الإثنين 10 أكتوبر ندوة علمية تلقي كلمة الافتتاح فيها الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ويحاضر فيها الدكتور وجيه عبد الناصر، أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط حول "التوعية عن ظاهرة الانتحار"، ثم تليه محاضرة الدكتور علاء درويش، أستاذ الطب النفسى بجامعة أسيوط بعنوان "الجديد في علاج الإدمان". بعد انتهاء الندوة تفتتح الدكتورة منن عبد المقصود قسم جديد لعلاج الإدمان وعيادة العلاج النفسي بالمستشفى.

وبالتزامن مع ذلك تقيم مستشفيات الأمانة (العباسية، ومصر الجديدة، وحلوان، والخانكة، وبنها، وطنطا، وشبراقاص بمحافظة الغربية، والعزازي بمحافظة الشرقية، ودميرة بمحافظة الدقهلية، وشبين الكوم، والمعمورة، وأسيوط، وعلوان بمحافظة أسيوط، وسوهاج، وأسوان) احتفالاتها بإقامة العديد من الأنشطة العلمية مثل الندوات التثقيفية للمرضى وذويهم داخل المستشفيات، وإقامة ندوة مع علماء الأزهر بمديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، بالإضافة للأنشطة الترفيهية للأطفال المترددين على العيادات بالمستشفيات، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والألعاب الترفيهية والمسابقات بالمستشفيات، وكذلك إقامة مارثون جري داخل نادي ماتريكس تنظمه مستشفى طنطا خارج المستشفى، ومارثون باسيوط ومارثون رياضي آخر داخل مستشفى الخانكة، ومباريات في كرة القدم للمرضى.

تبدأ فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية بالمستشفيات في العاشرة من صباح الإثنين المقبل وتنتهي في الساعة الثانية ظهرا.

كما يقام كذلك عرض للقوارب بنيل أسيوط، وأخر في نيل القاهرة مساء اليوم ذاته.