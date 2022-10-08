شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأرز الأبيض فى الأسواق بـ12 جنيها للكيلو "السائب" والمعبأ بحد أقصى 15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء قرار الحكومة بشأن تحديد سعر الأرز الأبيض السائب بسعر لا يتجاوز 12 جنيها للكيلو، والأرز الأبيض المعبأ بسعر لا يتجاوز 15 جنيها للكيلو بهدف ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار بعد تعمد البعض غلاء الأسعار بدون مبررات، في ظل وجود كميات كبيرة من الأرز المحلى في الأسواق وتكفى احتياجات المواطنين على مدار العام حيث يوجد اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز .

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 الى 25% مقارنة بنفس الأسعار المثيلة في الأسواق الأخرى، وسط وجود اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز داخل البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذى حرصت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية على تسهيل عمليات ‏التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون الأرز الشعير المورد مطابق ‏للمواصفات ، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر ‏عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ، ونص القرار على ان ‏الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية.‏