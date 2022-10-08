بالصور.. حفل زفاف الإعلامية آية عبد الرحمن شاهين والكاتب شريف أسعد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أقيم مساء اليوم، حفل زفاف الإعلامية بقناة إكسترا نيوز آية عبد الرحمن شاهين، والكاتب الصحفي الساخر والروائي شريف أسعد، بحضور نجوم الوسط الإعلامي والصحفي.

تخرجت الإعلامية الشابة آيه عبدالرحمن شاهين، في جامعة القاهرة، ونالت شهادة البكالوريوس من كلية الإعلام، وبدأت مشوارها المهني في إذاعة راديو مصر لمدة خمس سنوات، بعدها انتقلت إلى شاشة التلفزيون.

وكان أول عمل لها على قناة دريم الفضائية كمراسلة أخبار، بعدها انتقلت إلى العمل في قناة الحدث العراقية، بعد ذلك لمعت في مجال الإعلام واختيرت من بين 13 ألف إعلامي للعمل في قناة النهار وصنفتها قناة النهار كأفضل قارئة لنشرة الأخبار وتميزت بصوتها الجميل وفصاحتها اللغوية لتنتقل بعدها انتقلت كمذيعه وقارئة نشرة على قناة إكسترا نيوز ومقدمة برنامج اليوم وغداً على نفس القناة وبرنامج الآن.

وشاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم وخطفت الأنظار إليها أثناء حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب وصوله مطار القاهرة، عقب مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي.