اكتشف إصابته أثناء التصوير بمعهد القلب.. الصدفة تُنقذ حياة الإعلامي جابر القرموطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أنقذت الصدفة حياة الإعلامي جابر القرموطي، خلال تصويره إحدى الحلقات لبرنامجه التي اعتاد تصويرها من قلب الحدث، حيث اكتشف خلال معايشة أجراها في معهد القلب، أنَّه مُصاب بألم صامت في الشريان التاجي.

القصة حكاها "القرموطي" خلال حديثه لـ"الخليج 365"، والتي بدأت بإجرائه فحصوصات طِبيَّة داخل المعهد أثناء تصويره الحلقة، وكانت عبارة عن "رسم قلب عادي" يتم على الجهاز دون حركة الشخص، ومن ثمَّ يتم الفحص عبر مرحلة أخرى أكثر دقة عن طريق "رسم القلب بالمجهود"، والذي بدوره يُظهر أي شيء قد يُعاني منه الشخص بالنسبة لأمراض القلب.

وأضاف أنَّ الأطباء قد اكتشفوا إصابته بـ"ألم صامت" ويستوجب معالجته، لأنَّه قد يستمر فترة غير محددة قد تصل لأعوام أو ربما ساعات وبعدها ينفجر، موضحًا أنَّه يحدث بسبب تراكمات الانفعالات المختلفة أو العصبية وتحميل الأمور أكثر مما تستعدي والتفكير الكثير والإرهاق، ولا يكون بسبب الطعام أو الشراب، لأنَّه لا يوجد معاناة من سِمْنَة أو دهون على الكبد أو أي مشكلات في الجسد.

وكشف أنَّه لم يكن يشعر بأي آلامٍ في قلبه وكان يُمارس حياته اليومية بشكلٍ طبيعي، غير ذلك الإرهاق الذي يحدث نتيجة العمل، مشيرًا إلى أنَّه كان يُمارس رياضة كرة القدم قبل تصوير الحلقة، ولم يحدث أي شيء.

وذكر أنَّه حدَّد مع الأطباء موعد العلاج من هذا المرض، والذي يبدأ غدًا الأحد، بأمور بسيطة دون تدخل جراحي أو "فتح القلب"، إذ يُشارك في فحصه وعلاجه 11 طبيبًا، مؤكدًا أنَّ الأمر يستدعي منه التخلص من قلة النوم أو الإرهاق الزائد مع ترشيد الجهد.