رئيس حزب أبناء مصر: مبادرة دعم الصناعات الوطنية "ابدأ" جاءت في توقيت استراتيجي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن إطلاق مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ" جاء في توقيت حيوي واستراتيجي مهم نتيجة أن هناك أزمات اقتصادية عالمية طاحنة ستتسبب في إغلاق بنوك وشركات ومصانع أوروبية، ما سيؤثر بالسلب على العالم بأسره، الأمر الذي تداركته القيادة السياسية وتسعى جاهدة في سبيل تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي، في ظل التوجيهات المستمرة بحل مشكلات المستثمرين والمصنعين وتذليل كل العقبات أمامهم من أجل دعم القطاع الصناعي في مصر.

وأضاف بركات، في بيان له، أن هذه المبادرة تدعم الصناعة المصرية التي هي قاطرة رئيسية لنمو الاقتصاد القومي وتعزيز الصادرات المصرية وتقليل الواردات.

وصرح بركات بأن المبادرة أيضًا تشجع بشكل كبير على القطاع الخاص الوطني، للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أجواء مناسبة وممتازة.