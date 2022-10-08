الحالة الصحية والنبض.. فوائد الساعة الذكية الخاصة بالمعتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

خاطبت غرفة السياحة، الشركات السياحية، التي استصدرت باركود تنظيمي لمعتمريها، بضرورة استلام الساعات الذكية الخاصة بالمعتمرين.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أولى رحلات العمرة لعام 1444 هـ، الخميس 6 أكتوبر 2022، من مطار القاهرة الدولي، وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء ببدء تفويج رحلات العمرة في الأول من أكتوبر الجاري.

طرق استلام الساعة

وطالبت الغرفة الشركات السياحية فور صدور الباركود بعمل الآتي:۔

1- تفويض مندوب وإرساله إلى مقر الغرفة بالجيزة، لاستلام الساعات الذكية (عدد ساعات يساوي عدد المعتمرين الصادر لهم باركود تنظيمي من خلال البوابة).

2- تحميل البرنامج من خلال الرابط التالي على هاتف يعمل بنظام Android، ومن ثم تقوم الشركة بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركة على البوابة.

3- تقوم الشركة بمزامنة كل باركود صادر للمعتمر بساعة ذكية واحدة وذلك حتى يتم تحميل بيانات المعتمر وبرنامجه على الساعة وذلك وفقا للشرح الوارد بالدليل المرفق.

4- تلتزم الشركة بتسليم كل معتمر الساعة الذكية الخاصة به بعد تحميل بياناته وبرنامجه عليها.

فوائد الساعة الذكية

تتضمن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة 1444هـ تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن ما يلي:

- كافة تفاصيل برنامج العمرة لكل معتمر (تاريخ السفر والعودة - فندق الإقامة بمكة والمدينة - سعر البرنامج- التسلسل الزمني للبرنامج - مواعيد التحركات - عدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج) وفقا لما تم إدراجه على بوابة العمرة المصرية.

- بيانات المعتمر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة - حالة النبض).

- نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS).

- العقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة.

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