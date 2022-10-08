شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تنفى شائعات التراجع عن ترميم المدارس ومشروعات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر رسمية بمحافظة شمال سيناء أن جملة الاستثمارات التى تم إنفاقها على المدارس خلال العام الحالى بلغت نحو 240 مليون جنيه، لافتة إلى أن التعليم على رأس أولويات المحافظة خاصة ترميم وتجديد المدارس التى تعرضت لأضرار خلال القضاء على الإرهاب.

وأشارت إلى أن الحياة عادت لطبيعتها فى الشيخ زويد فى مختلف القطاعات بالتعاون بين الأجهزة والأهالى الذين يساهمون بجهود لتهيئة المدارس لاستقبال أولادهم، منها على سبيل المثال مدرسة نجع شيبانة، والتى سيتم الاحتفال بها بحضور قيادات التربية والتعليم والقيادات الشعبية التى ساهمت فى تهيئة المدرسة لا سيما أن هذا دور معتاد من القيادات الشعبية والمشايخ.