معمل متبقيات المبيدات يفحص 800 عينة من السلع الزراعية للسوق المحلي والتصدير

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هند عبد اللاه مدير معمل متبقيات المبيدات، أن المعمل فحص حوالي 800 عينة من المنتجات الزراعية للسوق المحلي، والتصدير خلال فترة إجازة المولد النبوي الشريف وانتصار أكتوبر العظيم، أيام الخميس والجمعة والسبت.

محمد يوسف

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