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معمل متبقيات المبيدات يفحص 800 عينة من السلع الزراعية للسوق المحلي والتصدير

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هند عبد اللاه مدير معمل متبقيات المبيدات، أن المعمل فحص حوالي 800 عينة من المنتجات الزراعية للسوق المحلي، والتصدير خلال فترة إجازة المولد النبوي الشريف وانتصار أكتوبر العظيم، أيام الخميس والجمعة والسبت.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار عمل الإدارات والمعامل الخدمية طول فترة إجازة المولد النبوي وانتصار أكتوبر.

 

وأضافت "عبد اللاه" أن العمل استمر بالمعمل تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة طوال فترة الإجازة، لتسهيل إجراءات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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