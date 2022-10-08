الخليج 365: المجمعات الصناعية.. ركيزة خطة التنمية الشاملة فى الصعيد

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: المجمعات الصناعية.. ركيزة خطة التنمية الشاملة فى الصعيد.. 10 مليارات جنيه استثمارات المجمعات الصناعية.. الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية فى ذكرى المولد النبوى.. التضامن: تلقينا 9900 طلب من 80 دولة.. تدشين برنامج للمتطوعين فى تنظيم مؤتمر قمة المناخ.

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