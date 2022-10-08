شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تسليم 23700 سيارة ضمن مبادرة إحلال السيارات وضم محافظتى الأقصر وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، إن مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في يناير 2021، تمت إتاحة موقع إلكترونى لها مخصص لإحلال السيارات بشروط المبادرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أننا نتعامل مع 40 ألف طلب على الموقع الإلكتروني حتى الآن، لافتا إلى أنه تم تسليم 23700 سيارة حتى الآن، والتي تقدم عبر التيسيرات مع وجود حافز أخضر للسيارات الجديدة.

وتابع أن البنك المركزى يسدد ثمن السيارة بالكامل ويتم تقسيط السيارة بنسبة 3% ويتسلم السيارة تعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى أن هناك تكليف رئاسة بتوسيع دائرة المبادرة وإدخال محافظتى الأقصر وأسوان وخلال أيام سيتم التعامل ضمن المبادرة الفترة المقبلة، مضيفا أنه تم ضم مدينة شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شهر نوفمبر المقبل.