شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة ، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 253 ) مسجدًا، منها ( 205 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 48 مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. أولاد علام – أولاد سراج – الفتح

2. آل بعزق – الشناينة- صدفا

3. الخلايفة- مدينة ابنوب

4. أولاد علي صبره – القصير - القوصية

5. المعز – مدينة مبارك - أسيوط

6. الشيخ علي – العوامر - ابنوب

7. الشهيد حمادة – مير – القوصية

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. حسن أبو إسماعيل – تل الحطب – التل الكبير

9. الشهداء – الهوانية – القصاصين

مديرية أوقاف أسوان

10. الحسن – الرديسية – مركز إدفو

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. المستشار مدحت سراج الدين – الجرد – بيلا – كفر الشيخ

12. الرحمة – عبد الرحمن الفاضي – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف الدقهلية

13. التوحيد – ميت فارس – بني عبيد

14. الإيمان – أبو داوود السباخ – تمي الأمديد

15. النو ر – الخمسة – تمي الأمديد

مديرية أوقاف الإسكندرية

16. غيث – طيبة 2 – النهضة – العامرية أول

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. سلامة أبو عبدون – الشيخ زويد