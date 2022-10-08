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الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة ، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 253 ) مسجدًا، منها ( 205 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 48 مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. أولاد علام – أولاد سراج – الفتح 

2. آل بعزق – الشناينة- صدفا 

3. الخلايفة- مدينة ابنوب

4. أولاد علي صبره – القصير - القوصية

5. المعز – مدينة مبارك - أسيوط

6. الشيخ علي – العوامر - ابنوب

7. الشهيد حمادة – مير – القوصية 

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. حسن أبو إسماعيل – تل الحطب – التل الكبير 

9. الشهداء – الهوانية – القصاصين 

 

مديرية أوقاف أسوان

10. الحسن – الرديسية – مركز إدفو 

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ 

11. المستشار مدحت سراج الدين – الجرد – بيلا – كفر الشيخ

12. الرحمة – عبد الرحمن الفاضي – سيدي سالم غرب 

 

مديرية أوقاف الدقهلية

13. التوحيد – ميت فارس – بني عبيد 

14. الإيمان – أبو داوود السباخ – تمي الأمديد

15. النو ر – الخمسة – تمي الأمديد 

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

16. غيث – طيبة 2 – النهضة – العامرية أول 

 

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. سلامة أبو عبدون – الشيخ زويد

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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