شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تطلق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إطلاق وزارة الصحة والسكان غدا وعلى مدار 5 أيام بمحافظتى القاهرة والجيزة فقط حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.
انطلاق موسم العمرة الجديد ووصول بشائر المعتمرين المصريين للأراضى المقدسة
انطلق موسم العمرة الجديد وبدأت أفواج المعتمرين المصريين الوصول بسلامة الله إلى الاراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وأعلنت غرفة شركات السياحة نجاح انطلاق رحلات موسم العمرة لعام 1444 هـ من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الحالي، مؤكدة أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة ، واطمأن الجميع على التنظيم المتميز لموسم العمرة وسهولة سفر المعتمرين ووصولهم بسلام للأراضي المقدسة، والالتزام بالضوابط المنظمة للموسم التي اعتمدتها وزارة السياحة وتسكينهم طبقا للمواصفات المتفق عليها في التعاقدات مع الشركات، وتيسير تنقلاتهم الداخلي بالأراضي المقدسة.
شهدت مكتبة الإسكندرية، تدشين برنامج المتطوعين المشاركين في تنظيم مؤتمر قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتي تستضيف فعالياتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
شهدت أسعار الذهب في مصر هذا الأسبوع تراجع بحوالي 25 جنيها للجرام، وذلك على خلفية الهبوط الكبير في الطلب على الذهب بعد دخول موسم المدارس وزيادة في معروض الذهب في الأسواق، الأمر الذي تسبب في هبوط ملحوظ في أسعار الذهب بصورة ملحوظة هذا الأسبوع، ليتراجع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا من 1100 جنيها إلى 1075 جنيها بختام تداولات الأسبوع.
استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم السبت، السفينة وادي الكرنك، وعلي متنها 63 ألف طن قمح فرنسي، وقامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف التوسع في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالتزامن مع «قمة المناخ»، من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة، وقد تم السماح لمواطني محافظتي الأقصر وأسوان بالاشتراك فى المبادرة؛ على نحو يسهم فى زيادة عدد المستفيدين بما يساعد فى تعظيم جهود «التحول الأخضر»، ويؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أنه تم بالتنسيق مع محافظتى أسوان والأقصر، تخصيص قطعتي أرض لتخريد السيارات القديمة، ويجرى تجهيزهما لافتتاحهما وبدء العمل بهما.
بدأ عدد متزايد من المدن الأوروبية في خفض الأنوار من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، في ظل ارتفاع كلف الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التى تسببت فى أزمة طاقة وغذاء عالمية.