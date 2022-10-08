الجمعة المقبل.. "الأوقاف" تفتتح 17 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا أو صيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادم (17) مسجدًا منها (16) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو من العام الجاري وحتى تاريخه (253) مسجدًا، منها (205) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(48) مسجدًا صيانة.

وتتوزع المساجد على المديريات التالية: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف أسيوط، مديرية أوقاف الإسماعيلية، مديرية أوقاف أسوان، مديرية أوقاف كفر الشيخ، مديرية أوقاف الدقهلية، مديرية أوقاف الإسكندرية.. وثانيًا: مسجد الصيانة بمديرية أوقاف شمال سيناء.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر ربيع الآخر، على أن تكون خطبة الجمعة الأولى تحت عنوان "أخلاقيات البيع والشراء"، والثانية بعنوان "الحفاظ على البيئة مسئولية دينية ووطنية وإنسانية"، والثالثة" التعايش السلمي: منطلقاته وآثاره"، والجمعة الرابعة تحت عنوان "الكسب الحلال".

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