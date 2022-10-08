برلمانية تعلن وصول مياه الشرب للمناطق المقطوعة فيها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انتهوا من أعمال ربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 مم القائم والمتعارض مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، والجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت استمرار العمل في خط المياه يسبب قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق) وامتد التأثير لمناطق الدقي والمهندسين وإمبابة.

وأعربت الشركة عن أسفها لاستمرار قطع المياه حتى مساء اليوم السبت، حيث كان مقررا وصول المياه صباح اليوم، وهو الأمر الذي خرج عن إرادتها، مشيرة إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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