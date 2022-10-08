شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: مبادرة "سفراء المناخ" بها 700 طالب للتوعية بتغيرات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة البيئة والمجتمع، بذلهم مجهودات كثيرة في جامعة عين شمس خلال السنوات الماضية للتحول للأخضر، وشعارهم الحالي هو الجامعة الخضراء، موضحة أن تحقيق هذه الغاية تطلب منهم السير في مجموعة من الإجراءات لها علاقة بالتعليم والبحوث.

وأضافت الدكتورة غادة فاروق، في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن لديهم مقرر يدرس لجميع طلاب الجامعة لزيادة التوعية بالتغييرات المناخية، قائلة: "الموضوع لم يعد رفع الوعي ولكن عايزين نجمع الأفكار ونقدم حلول تطبيقية للتحول للأخضر، وبدأنا نعمل نموذج للتحول الأخضر ونأخذ جميع المخلفات في الجامعة وندورها وسط متابعة من الطلاب، فضلا عن تطوير الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة.

وعن استعدادهم للتفاعل مع قمة المناخ، قالت: "عندنا مبادرة اسمها سفراء المناخ وانتقت حوالي 700 طالب وهؤلاء الطلاب هم سفراء المناخ اللي بيوعوا باقي زملاؤهم في الجامعة بالقضايا المناخية، وفي بداية العام الدراسي عملنا محاضرات توعوية في كل الكليات لرؤية تحول جامعة عين شمس لجامعة خضراء".