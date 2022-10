نائبة الأمم المتحدة للسكان: ندعم دور شباب مصر الفعال فى قضايا المناخ

القاهرة - سامية سيد - عقدت عدد من منظمات الأمم المتحدة اليوم مؤتمر "LCOY Egypt" مؤتمر الشباب المحلي لدعم دور الشباب المصري في مواجهة تحديات التغير المناخي .

من جانبها قالت جيرمان حداد نائب ممثل الأمم المتحدة، إن الصندوق الأممي يدعم فعاليات المؤتمر المحلي للشباب المعني بالمناخ بهدف أن يكون للشباب دور فعال وقيادي عن قضايا تغيير المناخ للحث والتصدي لقضايا المناخ، والذي سيتم من خلاله تقديم توصيات الشباب المصري، والتي ستقدم خلال مؤتمر كوب27.

المهندس عبدالله عماد والمهندس حسام إمام منسقي ومستضيفي المؤتمر أكدوا على أهمية دور الشباب المصري في تحديات التغيرات المناخية، مشيرة أن ما يقدمه كل من مؤتمر الشباب المحلي والأمم المتحدة لدعم دور الشباب في التعريف بقضايا التغير المناخي والتصدي لها، مقدمين الشكر لما تقدمه الحكومة المصرية والمنظمات الدولية لدعم الشباب المصرى ودوره الفعال والقيادى في مختلف القضايا.

ويعد مؤتمر "LCOY" مؤتمرا للشباب المحلي تابع للمنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحدة لتغير المناخ، (Official Youth Constituency of UNFCCC) وهي منظمة أممية تضم أكثر من 16 ألف من الشباب، وكذلك أكثر من ألفين منظمة تعمل في مجال البيئة بالتعاون مع مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهرة UNIC والأمم المتحدة للسكان UNFPA و ACT.S for Sustainable Development واليونيسف وusaid والجامعة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة.