شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر موضوعات خطب الجمعة لشهر ربيع الأخر.. أبرزها الحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موضوعات خطب شهر ربيع الآخر 1444هـ، على النحو التالى: "الجمعة الأولى : 28/ 10/ 2022 - أخلاقيات البيع والشراء، الجمعة الثانية : 4 / 11 / 2022 - الحفاظ على البيئة مسئولية دينية ووطنية وإنسانية، الجمعة الثالثة : 11 / 11 / 2022 - التعايش السلمي: منطلقاته وآثاره، الجمعة الرابعة : 18/11/2022 - الكسب الحلال.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة أمس، بمسجد "النور" بالعباسية بمحافظة القاهرة، تحت عنوان: "هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء"، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

وفي خطبته أكد، وزير الأوقاف أننا بين مناسبتين عظيمتين، حيث نستقبل غدًا ذكرى ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي كان ميلاده ميلاد أمة، وميلاد حضارة، وميلادًا عظيمًا للبشرية جمعاء، كما نحتفل أيضًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك المعركة الباسلة التي استعادت فيها قواتنا المسلحة الباسلة العزة والكرامة لمصرنا ولأمتنا العربية والإسلامية، فهو يوم من أيام الله، ونحن مأمورون أن نتذكر هذه الأيام، حيث يقول سبحانه: "وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ"، فقد قدمت مصر العديد من أرواح أبنائها الشهداء فداء لهذا الوطن، فألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة على جهودها في خدمة الوطن.