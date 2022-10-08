شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت يؤكد عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر لدى الكويت، السفير أسامة شلتوت، عمق وتاريخية العلاقات المصرية الكويتية، خاصة الثقافية، مشيرا إلى أن احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر هي احتفالات عربية؛ حيث سطرت مصر، بتلاحمها وتعاونها مع الأمة العربية، أعظم البطولات العسكرية في العصر الحديث؛ وهو ما يدعو للفخر والعزة لمصر والأمة العربية.

وقال شلتوت - خلال احتفالية نظمتها السفارة المصرية بالكويت بمناسبة انطلاق الموسم الثقافي وتكريم كوكبة من المبدعين؛ تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم اليوم السبت إنه "إذ نستدعى ذكرى النصر وبهجة الاحتفال؛ نسعد بتكريم كوكبة ممن بذلوا الجهد فاستحقوا الثناء والتكريم والشكر لعطائهم وإسهاماتهم في شتى المجالات العلمية والأدبية والثقافية في الكويت".

من جانبه، أشار أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة الكويت، الدكتور حمد القحطاني، إلى تلاحم القوى العسكرية بين مصر والكويت في حرب أكتوبر بلواء اليرموك الكويتي المشارك في حرب 67 وحرب أكتوبر المجيدة.

وفي السياق، أشاد عميد كلية الآداب جامعة الكويت، الدكتور عبد الله الهاجري، بأهمية الثقافة المصرية في نشر الوعي الثقافي والفني خارج حدود الوطن، وذلك من خلال الأنشطة التي نشاهدها داخل دولة الكويت، مؤكدا أن مصر والكويت وطن واحد بثقافة مشتركة.

وافتتح سفير مصر بالكويت - على هامش الاحتفالية - معرضا فنيا تحت عنوان (معرض تناغم) للفنانة المصرية سهير هاشم بمشاركة 25 لوحة فنية تناولت مراحل التشكيل المختلفة وتنوعت في أعمالها الفنية على الرموز التشكيلة والمزج اللوني في العناصر الفنية.

كما تم تكريم 22 شخصية كويتية من المبدعين المفكرين في شتي المجالات و34 شخصية مصرية من أبناء الجالية المقيمين ومعلمين بالكويت.

حضر الاحتفال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي، الدكتور عيسى الأنصاري، ولفيف من أساتذة الجامعة والكتاب الرواد في مجال الفكر والأدب والفنون التشكيلة، مع حضور مشترك من أبناء الجالية المصرية مع إشقائهم من دولة الكويت.