شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد" طالب فى كلية طب يهوى الرسم بالتنقيط الجاف والفحم والرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ محمد أشرف، 19 سنة، من المنصورة، والطالب بكلية طب بشرى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"الخليج 365" بمجموعة صور للوحاته التي تعبر عن موهبته في الرسم، والتي بدأت منذ الطفولة.







وقال: "بدأت الرسم والتعرف على موهبتى أثناء دراستى للصف الثالث الإعدادي، وعملت على تطوير أدائى وقدراتى حتى وصلت لهذه المرحلة، أهوى الرسم بالتنقيط الجاف والفحم والرصاص".







وأشار إلى أن الرسم بالنسبة له هو الملجأ الوحيد وقت حزنه حيث ممارسة الهواية تخفف عنه الحزن وضغوط الحياة.











ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.