شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه أسيوط يتفقد أعمال إعادة تأهيل مياه المعابدة القائمة بـ3 ملايين جنيه لخدمة 35 ألف مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد يرافقه الاستشارى الهندسي وعدد من مهندسي الشركة أعمال إعادة تأهيل محطة مياه المعابدة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمة لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات ومدى مطابقة الأعمال التنفيذية القائمة للمواصفات الفعلية.

وصرح رئيس الشركة، أن أعمال إعادة تأهيل محطة مياه المعابدة المرشحة القائمة جارى الانتهاء منها لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، موضحا: أن طاقتها التصميمية ٥ ألف م٣ / يوم ليستفيد منها 35 ألف نسمة من أهالى قرية المعابدة بتكلفة ٣ مليون جنيه، ضمن ٧ محطات جارى العمل بهم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأوضح، هذه الزيارة تأتى ضمن المتابعات المستمرة لأعمال الإنشاء ونسب التنفيذ على أرض الواقع وتحفيز الاداء لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات، مؤكداً على أن هذه المبادرة تستهدف تنفيذ أعمال توسعة 6 محطات مرشحة كبرى على مستوى عدد ٧ مراكز بمحافظة أسيوط "منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أبنوب، أبوتيج" لخدمة أهالى محافظة أسيوط.