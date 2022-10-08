أخبار مصر.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوى

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
السيدة انتصار السيسى: نستلهم من ذكرى مولد النبى أسمى معانى الرحمة والمحبة
تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتھنئة للشعب المصري والأمة العربیة والإسلامیة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشریف، قائلا: "تلك المناسبة المباركة التي نستلھم منھا أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة".
شهدت أسعار الذهب في مصر هذا الأسبوع تراجع بحوالي 25 جنيها للجرام، وذلك على خلفية الهبوط الكبير في الطلب على الذهب بعد دخول موسم المدارس وزيادة في معروض الذهب في الأسواق، الأمر الذي تسبب في هبوط ملحوظ في أسعار الذهب بصورة ملحوظة هذا الأسبوع، ليتراجع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا من 1100 جنيها إلى 1075 جنيها بختام تداولات الأسبوع.
استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم السبت، السفينة وادي الكرنك، وعلي متنها 63 ألف طن قمح فرنسي، وقامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف التوسع في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالتزامن مع «قمة المناخ»، من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة، وقد تم السماح لمواطني محافظتي الأقصر وأسوان بالاشتراك فى المبادرة؛ على نحو يسهم فى زيادة عدد المستفيدين بما يساعد فى تعظيم جهود «التحول الأخضر»، ويؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أنه تم بالتنسيق مع محافظتى أسوان والأقصر، تخصيص قطعتي أرض لتخريد السيارات القديمة، ويجرى تجهيزهما لافتتاحهما وبدء العمل بهما.
أعلنت السلطات في أوكرانيا، تفجير جسر جزيرة القرم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.
احتفل الآلاف بمحافظة قنا من مختلف الأعمار، بيوم المولد النبوي الشريف، من خلال "الدورة" بشوارع مدينة نقادة، مستخدمين الخيول والجمال والهودج.