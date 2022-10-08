أخبار مصر

السيدة انتصار السيسى: نستلهم من ذكرى مولد النبى أسمى معانى الرحمة والمحبة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: نستلهم من ذكرى مولد النبى أسمى معانى الرحمة والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتھنئة للشعب المصري والأمة العربیة والإسلامیة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشریف، قائلا: "تلك المناسبة المباركة التي نستلھم منھا أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة". 

 

وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"سلام الله على نبینا الكریم، داعیة المولى عز وجل أن یعید ھذه المناسبة الطیبة بالخیر والیمن والبركات على وطننا الغالي مصر. كل عام وأنتم بخیر"

 


تدوينه السيدة انتصار السيسي

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا