شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 25 جنيها خلال أسبوع بسبب زيادة المعروض بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر هذا الأسبوع تراجع بحوالي 25 جنيها للجرام، وذلك على خلفية الهبوط الكبير في الطلب على الذهب بعد دخول موسم المدارس وزيادة في معروض الذهب في الأسواق، الأمر الذي تسبب في هبوط ملحوظ في أسعار الذهب بصورة ملحوظة هذا الأسبوع، ليتراجع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا من 1100 جنيها إلى 1075 جنيها بختام تداولات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر، تسجل مستوى 921 جنيها للجرام من عيار 18 ، في حين بلغ سعر الذهب عيار 24 سجل 1234 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب 8600 جنيها وبلغ سعر جرام 21 ما قيمته 1075 جنيها للجرام في تداولات اليوم، وهذه الأسعار قد تشهد بعض التغيرات خلال الساعات القادمة بسبب عوامل العرض والطلب.

وأعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن المعروض الوفير من الذهب وانخفاض الطلب سببا حدوث هذا التراجع الملحوظ في سعر كافة الأعيرة الذهب المتداولة في مصر، فعلى الرغم من الارتفاع العالمي للذهب لمستويات تتجاوز 1700 دولار فإن سعر الذهب في السوق المصري يواصل تسجيل تراجعات ملحوظة بسبب تراجع الطلب والشراء في المقابل زيادة بمعروض الذهب.

وأشارت شعبة الذهب في نشرتها، إلى أن كل هبوط في سعر الذهب يعتبر فرصة ملائمة للشراء، وأن الأسعار لن تستقر طويلا عند مستوياتها الحالية، وأن التغيرات ستحدث لا محالة سواء عن طريق التغيرات في الأونصة العالمية أو حدوث تغيرات في سعر العملة بمصر "الدولار" وتغير في عوامل الطلب في السوق، لذلك قد تشهد الساعات القادمة تغيرات في أسعار الذهب.